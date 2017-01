Ex-prefeito é morto com um tiro na cabeça; familiares relatam ameaças

Reprodução Ex-prefeito de Porto Alegre do Norte, Luiz Bang, foi assassinada nessa sexta

O ex-prefeito de Porto Alegre do Norte, Luiz Carlos Machado, o Luiz Bang, 61, foi morto com tiro na cabeça por volta das 20h de ontem (27), quando estava em sua chácara que fica a 900 metros da BR-158, em Confresa.

Conforme a Polícia Civil de Confresa, a vítima estava na chácara com mais três pessoas: sua mulher, o caseiro e um amigo do Pará. Foi quando as testemunhas ouviram um disparo e correram para ver o que havia acontecido.

No entanto, as testemunhas disseram que não conseguiram avistar ninguém, apenas Luiz Bang caído na área com um tiro na cabeça, próximo ao ouvido. Após o ocorrido, a esposa da vítima disse às autoridades que observou duas motocicletas na rodovia, que podem ser os criminosos.

Segundo familiares de Luiz Bang, ao longo do dia de ontem, a vítima recebeu várias mensagens com ameaças, dizendo que o ex-prefeito havia prejudicado uma família e, por isso, também iria fazer mal a ele. Luiz Bang tinha divergências com algumas pessoas por brigas de terras.

“Tem várias linhas de investigações, o delegado chegando vamos sentar e detalhar o caso. Os celulares da vítima e das testemunhas foram apreendidos”, explica o investigador Ulisses Cabral ao lembrando que os trabalhos foram prejudicados em razão da falta de sinal das redes de telefonia móvel.