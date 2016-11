Excessos em treinamento levaram 4 alunos militares à morte em 18 anos

Quatro alunos militares morreram nos últimos 18 anos após serem submetidos a excessos nos treinamentos. A morte dos dois cadetes Sérgio Kobayashi e Evaldo Bezerra Queiroz, que ocorreu quando estavam no terceiro e último ano, respectivamente, do Curso de Formação de Oficiais (CFO), da Polícia Militar, chocou Cáceres. Doze anos depois o soldado Abinoão Soares de Oliveira, de Alagoas, morreu durante um treinamento do 4º Curso de Tripulante Operacional Multimissão (TOM-M) ocorrido em abril de 2010.

Reprodução Abinoão Soares morreu durante um treinamento do 4º Curso de Tripulante Operacional Multimissão

Quase duas décadas depois o tema volta a ser levantado depois que o aluno soldado do Corpo de Bombeiros Militar, Rodrigo Claro, de 21 anos, morreu após treinamento realizado na Lagoa Trevisan, sob a responsabilidade da tenente Isadora Ledur. Na época já se levantava a questão dos excessos nos treinamentos.

No caso dos dois cadetes Sérgio Kobayashi e Evaldo Bezerra, os alunos morreram afogados no córrego Padre Inácio, localizado a 35 km de Cáceres. Segundo relatos, o dia foi de grande desgaste físico para os 35 alunos. O grupo vinha da Academia da Polícia Militar (APM), em Várzea Grande, de onde saíram as 3h do dia 4 de abril de 1998.

Segundo boletim de ocorrência registrado na delegacia de Cáceres, Queiroz morreu ao atravessar o córrego. Entretanto, não existem anotações sobre como morreu Kobayashi. Um detalhe importante é que os cadetes estavam com farda completa. Na época a mulher de Queiroz, Euzilene Moraes, disse que o marido nadava bem. Os amigos de Sérgio Kobayashi confirmaram que ele também sabia nadar.

Alguns acreditam na possibilidade de Kobayashi ter sentido câimbras durante a travessia em virtude do cansaço, depois de quase 18h de treinamento físico, que teria começado na manhã de sábado na sede do Batalhão da PM, em Cáceres, e continuado à tarde na zona rural. O acidente aconteceu por volta das 2h da madrugada de domingo.

Kobayashi teve parte do rosto devorado, nunca se soube se foi por piranhas ou jacarés. Inicialmente foi levantada a possibilidade de ele ter sido atacado por piranhas. Ribeirinhos da região afirmam que foi jacaré.

De acordo com colegas, eles estavam cansados porque tinham se submetido a um "rigoroso teste físico" durante o dia. Os cadetes teriam entrado na água com gandulas (casacão militar de mangas longas) e coturnos, botas de cano alto e solas grossas e espessas.

Reprodução Momento em que Abinoão Soares foi socorrido por colegas após não suportar treinamento em 2010

Os alunos da academia chegaram a Cáceres no sábado de madrugada e as 8h seriam submetidos a uma série de exercícios físicos. No planejamento instrucional, eles deveriam concluir o treinamento, inclusive os mergulhos até as 18h, mas estes acabaram sendo prorrogados até a meia-noite.

O assessor de comunicação social da PM, na época, coronel Carlos Estevão de Figueiredo, afirmou que o atraso se aconteceu por conta de um problema com o ônibus que transportava os cadetes. Os colegas disseram que durante o treinamento de mergulho, Queiroz se sentiu mal e três colegas tentaram resgatá-lo, mas não conseguiram. Após o acidente, eles retornaram para a sede do 6º Batalhão de Polícia Militar. Lá, eles sentiram a falta de Kobayashi. "Foi no banho que a gente perguntou por ele", disse um colega.

O cadáver do cadete só foi resgatado pelos Bombeiros no domingo de manhã, por volta das 6h. No dia 7 de abril daquele mesmo ano a Polícia Civil de Cáceres abriu inquérito para apurar as mortes de dois cadetes e quem presidiu as investigações foi o delegado José Sardinha.

"Vamos apurar o motivo de os cadetes estarem na água àquela hora", disse o delegado, acrescentando que o córrego tem pontos perigosos para travessias e para o nado. O Comando na época afirmou ter recebido uma carta anônima denunciando abusos praticados por oficiais em treinamentos. A carta chama a academia de "centro de formação de carrascos e de faxineiros".

Ainda descreveu supostos exercícios que estariam além da capacidade física dos alunos e ressaltou que os cadetes eram acordados de madrugada por instrutores para participar de "brincadeiras de mau gosto", como enterrar grilos e andar se equilibrando em um estreito muro.

Foi levantada a hipótese de que os responsáveis pelos exercícios da Academia da PM poderiam ser indiciados por homicídio culposo, caso ficasse comprovado que eles obrigaram os cadetes a entrar no córrego. Todos os cadetes do 1º, 2º e 3º anos da Academia foram proibidos de fazer qualquer declaração à imprensa.

Reprodução O caso mais recente é do aluno soldado Rodrigo Claro,

que faleceu após treino na lagoa Trevisan, no último dia 16

Punição

O pai do cadete Sérgio Hirakuza Kobayashi, Yoshimi Kobayashi, entrou com recurso no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) contra a sentença do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que absolveu o coronel Celso Benedito Pinheiro, na época comandante da Academia de Polícia Militar, e contra a sentença que condenou a dois anos de prestação de serviços o capitão Clarindo Alves de Castro, pela morte do filho.

Outro caso

Abinoão morreu em 24 de abril de 2010. Ele chegou a Cuiabá para participar de um treinamento para Tripulante Operacional Multi-Missão, realizado pela então secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O aluno passou mal depois de levar um "caldo" na lagoa onde foi feita uma atividade de resistência, na MT-351, conhecida como estrada de Manso.

O soldado foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros que estava no local para prevenção e foi levado ao Pronto-Socorro de Cuiabá, mas não resistiu. Outros três alunos também passaram mal após a atividade.

A capacitação tinha como objetivo qualificar os alunos para atuar em aeronaves no atendimento de ocorrências policiais, de resgate, busca e salvamento, combate a incêndio, entre outras ações. Participavam 25 policiais militares e civis, e bombeiros de nove Estados, com carga horária de 540 horas/aula, em dois meses e meio de duração.

Em março deste ano, a Corregedoria da Polícia Militar em Mato Grosso mandou prender administrativamente 11 policiais, sendo seis oficiais e cinco praças, pela morte do soldado. Os conselhos foram levados para as autoridades responsáveis pelas as instaurações. Caberá ao comandante da PM, coronel Gley Alves, instituir o Conselho de Disciplinar e, ao governador Pedro Taques (PSDB), o de Justificação.

Na Justiça Criminal, 22 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por tortura de 19 pessoas e tortura seguida de morte de Abinoão a 7ª Vara Criminal. O processo chegou a ser levado para a Vara Militar, atendendo ao pedido da defesa dos réus, e teve a tipificação alterada para crime de maus-tratos. Entretanto, o Ministério Público Estadual recorreu e a ação voltou para a 7ª Vara, como tortura e tortura seguida de morte.