Falsos vendedores de filtros são presos com quase 15 kg de cocaína

Assessoria A retirada da droga, escondida no motor foi realizada em uma oficina mecânica

Quase 15 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos no início da noite desta quinta (29), no distrito de Paraiso do Leste, município de Poxoréu, a mais de 300 quilômetros de Cuiabá.

Sérgio Bezerra Evangelista, 23, e Tallys Matheus Miranda e Silva, 21, transportavam a droga em um Gol prata com placas de Cuiabá. A dupla se passava por vendedores de filtros, em veículo caracterizado com uma marca de purificador de água bastante conhecida nacionalmente.

Dividida em 17 tabletes, a pasta base estava dentro do motor. Para retirá-la os policiais tiveram de levar o Gol até uma oficina mecânica em Poxoréu, distante pelo menos 60 quilômetros do local da apreensão.

Os policiais chegaram aos traficantes a partir de informações repassadas pela Central de Inteligência da PM-MT, sediada em Cuiabá, ao 1º Pelotão de Polícia Militar de Poxoréu.

Os policiais fizeram barreiras e bloqueios em trechos dessa rodovia até que conseguiram abordar o carro sobre o qual recaia a suspeita de tráfico de droga. (Com Assessoria)