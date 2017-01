Família atravessa rio a nado e acaba resgatada após chuva elevar águas

Segundo o sargento BM Gilmar, o grupo cruzou o Araguaia para pescar em ilha localizada na praia Quarto Crescente, mas, como as águas subiram rapidamente, não conseguiram retornar para as margens. Entre os que ficaram estavam duas crianças na companhia do pai.

"Eles atravessaram a nado, porém, começou a chover e as águas aumentaram repentinamente. Dois conseguiram nadar até as margens e acionaram a guarnição de resgate que foi até o local e conseguiu resgatá-los com segurança, pois, corriam risco", informou o bombeiro.

Uma das vítimas, que preferiu não ser identificada, disse que eles foram para a ilha ainda durante o dia e que as águas ainda estavam baixas, contudo, começou a chover forte e o nível subiu rapidamente, impedindo que todos retornassem.

A ilha localizada na praia Quarto Crescente é acessível durante o período da seca pela margem de Goiás, no entanto, com as chuvas que vem caindo na região, a água circulou suas margens e somente a nado ou embarcação é possível acessá-la.