Família é feita refém por 1h por bandidos no Campo Verde em Sinop

Geovane Barros Bandidos invadiram casa e renderam família no bairro Campo Verde, em Sinop

Bandidos fizeram uma família refém por aproximadamente uma hora na noite dessa quarta (11), no bairro Campo Verde, em Sinop. Os criminosos pularam o muro dos fundos da casa e renderam todos os moradores. Segundo as vítimas, eles ameaçavam todos de morte, o tempo todo, e diziam saber que na residência havia dinheiro.

O namorado de uma das filhas do proprietário da casa conseguiu fugir e pediu socorro para os vizinhos. Ao perceber a fuga do jovem, os assaltantes saíram correndo. Os objetos e o carro que já estavam prontos para serem levados, ficaram para traz.

Os assaltantes fugiram com R$ 1,5 mil. Com exceção do pai, que levou uma coronhada na cabeça, ninguém ficou ferido. Até o momento ninguém foi localizado. A polícia irá investigar o caso.