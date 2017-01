Familiares reconhecem corpos dos jovens desaparecidos em Cuiabá

Familiares chegaram a procurar jovens por vários lugares antes de encontrarem os corpos

Familiares confirmam que os dois corpos encontrados enrolados em lona e lacrados com fita adesiva foram retirados de uma região de mata entre Santo Antônio do Leverger e Barão de Melgaço, na noite dessa quinta (19), são dos rapazes João Vitor Alves de Oliveira, de 20 anos, e Hugo Vinícius da Silva Salomé, de 19 anos.

Segundo o advogado Sérgio Batistella, representantes de cada família já estiveram no IML e reconheceram os corpos. A Polícia Civil suspeita que sejam os corpos dos dois jovens desaparecidos, após uma abordagem policial ocorrida no bairro São João Del Rey, em Cuiabá, na semana passada.

Os dois cadáveres foram encontrados por populares e retirados do local de difícil acesso por equipes do Corpo de Bombeiros. Os corpos, conforme os socorristas, estavam em avançado estado de decomposição e um deles tinha uma perfuração no crânio.

Eles foram encaminhados para o IML de Cuiabá, onde serão feitos exames que irão apontar as causas da morte e a identidade das vítimas. O laudo, segundo a perícia técnica, deve ficar pronto em 30 dias. Os rapazes estão desaparecidos desde o último dia 9, quando foram detidos por três policiais militares no bairro São João Del Rey.

De acordo com familiares, os jovens foram abordados por PMs da base de segurança do bairro e levados por eles. Após serem detidos, as famílias não tiveram mais nenhuma notícia.

Rapazes desaparecem após detenção e famílias acusam policiais militares