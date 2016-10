Fazendeiro é morto e funcionário baleado em emboscada em São Félix

O fazendeiro Ademir Pires foi morto a tiros e um funcionário de sua propriedade foi baleado durante uma emboscada na noite de ontem (12), na estrada vicinal do povoado de Pontinópolis, em São Félix do Araguaia (1.132 km de Cuiabá). Eles foram interceptados por veículo, não identificado, e recebidos à bala pelos ocupantes.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, as vítimas seguiam pela estrada vicinal que dá acesso à BR-158 e, no meio do caminho, foram surpreendidos pelo veículo atravessado na pista. O fazendeiro desceu do carro em que estava e orientou o funcionário que ficasse atrás da caminhonete, quando vários disparos começaram a ser efetuados.

Ademir foi atingido por um disparo na nuca e o funcionário (identidade não revelada) no pescoço. A vítima relatou aos policiais que, mesmo sob alvo de tiros, conseguiu entrar na caminhonete em que estavam e buscar socorro em uma fazenda próxima, mas, quando retornou, os atiradores já tinham ido embora e o patrão já estava morto.

Equipes da Polícia Civil e da Politec estiveram no local, distante 150 km de São Félix do Araguaia e, pelas primeiras informações, suspeita-se de execução. Um inquérito apura a motivação dos crimes.

O funcionário baleado está internado no Hospital de São Félix do Araguaia. (Com informações de Agência da Notícia)