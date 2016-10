Fazendeiro perde o controle de caminhonete e morre na MT-220

Gerson viajava sozinho e retornava para Sinop. Segundo familiares ele estava em uma fazenda.

O fazendeiro Gerson Jacob, 34 anos, morreu na noite dessa segunda (34), após a caminhonete que ele conduzia, uma Toyota Hilux, de cor branca, capotar.

O acidente aconteceu na MT-220, rodovia que liga Sinop a Juara.

As informações iniciais são de que ele teria perdido o controle da direção do veículo, que capotou. As causas do acidente serão investigadas.

O corpo do fazendeiro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e deve ser velado no Sindicato Rural de Sinop.