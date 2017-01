Filha tenta proteger a mãe em briga e acaba esfaqueada pelo padrasto

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa

Uma mulher de 24 anos ficou ferida ao ser esfaqueada em casa, no bairro da Manga, em Várzea Grande, na madrugada desta segunda (2). De acordo com a Polícia Militar, ela foi esfaqueada ao tentar proteger a mãe que estava sendo atacada pelo padrasto. O homem fugiu do local e ainda não foi encontrado.

A discussão entre o suspeito T.P.A., de 50 anos, e a esposa ocorreu por volta da 00h, após um desentendimento com a mulher. Na ocasião, o homem pegou uma faca e foi para cima da esposa de 46 anos. A filha tentou intervir para que a mãe não fosse ferida e acabou sendo atingida por uma facada na perna.

O suspeito saiu da casa correndo logo em seguida. Uma equipe do Samu, acionada por familiares, esteve na residência e encaminhou a jovem ao pronto-socorro.

A PM que atendeu a ocorrência saiu em busca do acusado, mas não localizou nenhum suspeito com as características passadas pelas mulheres.

Na delegacia ao fazerem o registro do boletim de ocorrência, os policiais checaram que o acusado tem uma passagem por tentativa de homicídio. O caso será apurado pela Polícia Civil.