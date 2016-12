Filho de prefeito de Sinop é detido após se envolver em acidente

UOL A PM pediu para que Matheus fizesse o teste de bafômetro, mas ele se recusou



O filho do prefeito de Sinop (503 km de Cuiabá) Juarez Alves da Costa (PMDB), Matheus Latanzi de Oliveira Costa, 19 anos, foi conduzido pela Polícia Militar até a delegacia, após se envolver em um acidente no cruzamento de duas avenidas da cidade, no último final de semana.

Segundo o boletim de ocorrência (2016.406093), o rapaz não aceitou realizar o teste de etilômetro (bafômetro).

Conforme relatos, o filho do prefeito seguia em sua caminhonete Amarok branca pela Avenida dos Jacarandás, e avançou a preferencial, e acabou batendo em um Fiat Palio, que seguia pela Avenida Perimetral Sul. O acidente aconteceu por volta das 21h do sábado (17).

A vitima, uma mulher de 36 anos que conduzia o carro de passeio, ficou ferida e precisou ser encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Regional.

Em seu depoimento Matheus afirmou ter se distraído no momento em que passava com a caminhonete pelo cruzamento. Os policiais que atenderam a ocorrência, desconfiados de que o jovem havia ingerido bebidas alcoólicas, pediram para que ele fizesse o teste de bafômetro.

Entretanto, ele se recusou. Diante dos fatos, os militares o conduziram até a Delegacia de Polícia, onde ele foi liberado após prestar esclarecimentos ao delegado. A multa para quem se nega a realizar o teste de Etilômetro é de R$ 2,9 mil, mas o condutor do veículo pode recorrer da multa.