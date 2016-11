Força-tarefa prende três traficantes e apreende 200 kg de maconha na 364

PRF 200 kg de maconha foram apreendido



Uma ação integrada das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal resultou na apreensão de 204 tabletes de maconha, equivalentes a 200 kg, na madrugada desta segunda(28), na Capital.

Participaram da ação a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE), o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, a Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam), além da PRF.

O carregamento foi interceptado no Posto da PRF na BR-364, quando chegava na Capital, dentro de um Pálio Adventure. O automóvel vinha atrás de um Siena preto, usado como apoio do carro com a droga.

"Pegamos a rodovia e os achamos no pé da Serra São Vicente. Quando chegamos perto, no posto da PRF, uma equipe da DRE e uma da Rotam fizeram a abordagem do veículo da frente. O Pálio, que vinha atrás, avistou e tentou fugir, fazendo o contorno. Conseguimos jogá-lo para fora da pista e o motorista perdeu o controle, batendo em um a placa", explicou o delegado da DRE, Frederico Murta.

Foram presos H.P.M.B., de 37 anos, R.A.B., 31, e G.B.O., 28. Eles traziam a droga de Ponta Porã (MS) para comercializar na Grande Cuiabá.

Os presos ainda não foram interrogados, mas em conversa informal G.B.O. assumiu ser o dono da droga. Ele confessou ter contratado os outros dois para fazer a segurança durante o trajeto, pelo valor de R$ 5 mil, para cada.

Conforme os policiais, o Pálio Adventure tem registro de roubo. A apreensão da droga foi fruto da troca de informações entre os serviços de Inteligência da PM, da Rotam e a DRE. "Foi um trabalho que só deu certo porque foi em conjunto", afirmou o delegado. (Com Assessoria)