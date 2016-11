Funcionário de fazenda acusado de estupro de vulnerável é preso

O funcionário de uma fazenda, acusado de estuprar uma menina, de 11 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Sapezal (480 km a Noroeste). O suspeito, M. G. S., 61 anos, foi preso pelos crimes de posse ilegal de armas e munições e estupro de vulnerável.

Segundo as investigações, o suspeito vinha cometendo os abusos há alguns meses contra a filha de uma outra funcionária da fazenda. Com base nas informações, policiais se deslocaram até a propriedade rural, com objetivo de intimar e conduzir o suspeito até a delegacia para prestar esclarecimentos.

Em buscas no quarto do suspeito, foram encontradas 2 espingardas, 24 munições calibre 38, apetrechos para recarga, DVDs infantis, um notebook com fotografias da vítima e acessos a sites pornográficos, e um cofre cor-de-rosa, no qual o investigado guardava dinheiro para vítima.

Diante do flagrante, o funcionário foi conduzido a Delegacia de Sapezal, onde foi interrogado pelo delegado Waner dos Santos Neves, que lavrou o flagrante dos crimes de posse ilegal de arma e munições e indiciamento pelo estupro de vulnerável. (Com Assessoria)