Funcionário de frigorífico morre após vazamento de amônia em Matupá

Sintracal Funcionário de frigorífico em Matupá morre após vazamento de amônia nesta 2ª

O trabalhador de um frigorífico morreu na manhã desta segunda (26), em Matupá (a 720 km de Cuiabá, após o vazamento de amônia enquanto os funcionários tentavam consertar um problema no sistema de resfriamento do setor de desossa da empresa.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Laticínios do Portal da Amazônia (Sintracal), José Evandro Navarro, o funcionário foi identificado como Joelson Evangelista Costa e o acidente aconteceu por volta das 6h.

O sindicalista explica que a câmara fria do setor de desossa não estava refrigerando, por isso, os trabalhadores foram liberados para tomar café. Entretanto, foram verificar o problema quando aconteceu o vazamento. Neste sentido, o supervisor do setor entrou correndo pra tentar ajudar os trabalhadores, mas entrou direto no foco do vazamento.

Segundo Navarro, pelo menos 10 trabalhadores também foram atingidos pelo vazamento e encaminhados para atendimento médico em Matupá e Peixoto de Azevedo. “A gente esteve no Ministério do Trabalho em Alta Floresta e o procurador já se deslocou até Matupá. A empresa não se negou a prestar informação e estamos aguardando os boletins médicos para saber dos outros trabalhadores”.

A área onde foi interditada pela empresa deve passar por perícia. Conforme o sindicato, 700 pessoas trabalham no frigorífico. Apenas no setor onde ocorreu o acidente trabalhavam 250 funcionários.