Funcionário é esfaqueado após agredir e tentar estrangular a chefe

O auxiliar de serviços gerais de um restaurante no calçadão da Ricardo Franco, no centro da Capital, levou uma facada após agredir e tentar estrangular a chefe, na quinta (5). O suspeito foi detido pela PM também contou á chefe que havia abusado sexualmente de sua filha de 12 anos.

O M.A.F.S, 32 anos, foi encontrado em frente ao restaurante com cortes profundos no braço. O homem recebeu atendimento de uma equipe do Samu e foi encaminhado sob escolta de policiais até o pronto-socorro.

Em conversa com policiais, a proprietária do estabelecimento revelou ter atingido o rapaz que trabalha para ela, depois de ser atacada com socos, pontapés e enforcamento.

A comerciante também contou que o homem que trabalha no local há quatro meses e dorme em um quarto nos fundos, queria dinheiro e as agressões ocorreram porque ela negou.

Ainda em seu relato, a vítima contou que o homem disse já ter tido relação sexual com a filha adotiva dela, de 12 anos. A jovem foi questionada em frente aos PMs, mas negou ter sido abusada sexualmente. Segundo a menor, o funcionário já tentou abraça-la e ficou pelado em sua frente algumas vezes.

Diante das graves denúncias, a proprietária e a filha foram conduzidas até Central de Flagrantes para prestarem mais esclarecimentos ao delegado plantonista. Já o funcionário foi encaminhado a delegacia após receber alta médica.