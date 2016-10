Funcionário é preso por furto de remédios e tráfico de drogas

Assessoria Foram apreendidos dezenas de medicamentos, vários deles de uso proibido

Um funcionário suspeito de furtar remédios do almoxarifado de um hospital da Capital foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na quinta (13). O acusado, G. B.S., 40, foi autuado pelos crimes de furto qualificado e tráfico de drogas.

A prisão do suspeito aconteceu após a equipe da DERRFVA receber informações de que o empregado do almoxarifado do hospital estava pegando medicamentos do estabelecimento de saúde. Imediatamente, os investigadores foram até o local, onde identificaram e fizeram a abordagem do homem.

Dentro do veículo do suspeito, foram apreendidos dezenas de medicamentos, vários deles de uso proibido em lista da Secretaria de Vigilância Sanitária, de uso controlado e psicotrópicos, que causam dependência física e psíquica. Os remédios, em embalagens originais, lacrados de fábrica foram encaminhados à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Questionado informalmente, o suspeito confessou que furtou os medicamentos, com objetivo de comercialização a interessados que lhe solicitavam produtos específicos. O funcionário admitiu, ainda, que não era a primeira vez que fazia isso, e que já havia agido da mesma maneira outras três ou quatro vezes.

Segundo o delegado Marcelo Martins Torhacs, há vários dias, o setor de almoxarifado do hospital percebeu a falta dos medicamentos, mas ainda não havia identificado o responsável. “O acusado tinha cargo de confiança, e se aproveitou da função de coordenador do almoxarifado para praticar os furtos”, destacou.

O suspeito foi conduzido a delegacia e em interrogatório, usou do direito de permanecer calado. G. B.S. foi autuado pelos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e tráfico de drogas. O delegado pediu que a prisão dele seja convertida para preventiva. (Com Assessoria)