Garota de 24 é presa suspeita de chefiar facção criminosa no Nortão

Polícia Civil Mariana Reis Moscatelli mandava até em quem podia entrar e sair de Sorriso

A Polícia Civil de Sinop prendeu uma jovem de 24 anos apontada como líder de uma facção criminosa que recrutava outras pessoas para cometer crimes em Sorriso. Mariana Reis Moscatelli já teria sido detida mais de dez vezes por roubo e tráfico de drogas.

“Ficou claro nessas escutas que ela é a líder de uma organização criminosa aqui na cidade, praticava tráfico de drogas diariamente, inclusive, tentando ou chegando a abrir bocas de fumo em cidades mais próximas, que, segundo ela, o efetivo da polícia é pequeno”, afirmou o delegado Bruno Abreu, de Sorriso.

Durante as investigações, a polícia descobriu que o lucro obtido por meio do tráfico era de aproximadamente R$ 20 mil. Além disso, a jovem é proprietária de duas casas, sendo uma em Sinop e outra em Sorriso.

Com a jovem foram encontradas cartas pedindo permissão para que os criminosos fossem autorizados a cometer os crimes em toda a região norte de Mato Grosso. Em uma delas a polícia encontrou uma espécie de orientação para que fossem seguidas.

“Mesmo com ela detida, suspeitos pedem autorização a ela. Não só para entrar no crime na cidade, mas também para a prática de crimes na cidade. Ela diz quando e se os crimes vão ocorrer. Ela dá comida, abrigo e casa para esses traficantes. O poder de liderança dela é muito grande”, explicou.

A jovem foi encaminhada para a cadeia Feminina de Colíder.