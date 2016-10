GCCO cumpre mandados contra envolvidos em roubo no 3 Américas

Assessoria Os ladrões roubaram moedas estrangeiras de uma casa de câmbio, além de levar diversos produtos e uma joalheira e tentarem explodir caixa eletrênico

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta (20), uma operação para cumprir ordens judiciais de prisão e de busca e apreensão contra envolvidos no roubo praticado dentro de um shopping da Capital.

A operação tenta cumprir três mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão em Cuiabá e Rondonópolis, tendo como alvo envolvidos no roubo ao Shopping Três Américas, ocorrido em 11 de junho.

A ação foi realizada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), com apoio da Gerência de Operações Especiais (GOE) e Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).

Até a tarde desta quinta, a operação resultou no cumprimento da prisão temporária do suspeito D.C.L. Os suspeitos W.V.S. e W.L.P. continuam foragidos.

Na ocasião, os ladrões roubaram grande quantidade de moeda estrangeira de uma casa de câmbio, além de levar diversos produtos e uma joalheira e tentarem explodir os caixas eletrônicos do estabelecimento.

Durante busca na residência de W., foram apreendidos 30 relógios de marcas luxuosas, avaliados em cerca de R$ 50 mil, os quais ainda possuíam as etiquetas da joalheria onde ocorreu o roubo, além de R$ 10 mil em dinheiro e um revólver, calibre .38, com sete munições do mesmo calibre.

Uma pessoa identificada pelas iniciais M.P.S., que estava no interior da casa, foi autuada em flagrante pelos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo e munições. (Com Assessoria)

Assaltantes invadem o 3 Américas, roubam lojas e levam armas de vigias