GCCO e Ciopaer prendem 2 suspeitos de integrarem Comando Vermelho

Gilberto Leite/Rdnews GCCO e Ciopaer prendem suspeitos de integrarem Comando Vermelho em MT

A Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) em ação integrada com o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) prendeu dois suspeitos de ligação com o Comando Vermelho CV) em Cuiabá. Com a dupla foram encontradas duas armas de fogo.

O suspeito Jonathan Henrique de Arruda, 22, portador de tornozeleira eletrônica e com passagens por homicídio e roubo, foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Já o cunhado, Junior de Almeida Moraes, 29, conhecido como “Juninho”, com ficha criminal por homicídio, foi autuado por posse irregular de arma de fogo, quando o registro do revólver está vencido.

A ação teve início depois de informação anônima sobre indivíduos armados supostamente pertencentes a uma facção criminosa, que estariam em uma residência no bairro Jardim Vitória.

Com base na denúncia, os policiais do GCCO se deslocaram até a região mencionada e com apoio do helicóptero do Ciopaer localizaram a casa de Junior Almeida, onde realizaram o flagrante no interior do imóvel. No local, os policiais conseguiram surpreender o suspeito com um revólver calibre 32, e Jonathan Henrique em poder de um revólver calibre 38.

Diante dos fatos, as duas armas de fogo foram apreendidas e ambos conduzidos à GCCO, onde foram interrogados e presos em flagrante. Em seguida, os cunhados foram encaminhados ao Fórum da Capital, para audiência de custódia, ficando à disposição Justiça. (Com Assessoria)