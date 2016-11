Gefron prende sul- africano com cocaína no shortes; droga seria entregue em Goiânia

Gefron Imagem da droga que foi apreendida com o sul-africano de 42 anos pelo Gefron

O Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) prendeu nesse sábado (19) um sul-africano suspeito de transportar droga na região de Porto Esperidião (a 358 km de Cuiabá).

De acordo com o Gefron, a droga estava dividida em quatro pacotes, escondidos dentro do short do passageiro. Ele foi preso por tráfico internacional de drogas e levado para a Polícia Federal em Cáceres (a 220 km da Capital).

Os policiais realizavam a abordagem em um ônibus de transporte que fazia a viagem entre a Bolívia e o Brasil. O veículo seguia para Pontes e Lacerda (a 483 km de Cuiabá). O passageiro, que tem 42 anos e é natural da África do Sul, foi um dos revistados pela polícia.

O sul-africano declarou aos policiais que entregaria a droga em Goiânia e que receberia dinheiro pelo transporte do entorpecente. (Com Assessoria)