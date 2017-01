Gefron recupera caminhão produto de roubo e apreende adolescente de 17 anos por receptação

Assessoria Caminhão recuperado na operação do Gefron na divisa

Policiais militares do Grupo Especial de Segurança de Fronteira, nesta quinta (05) por volta das 14 h, durante bloqueio policial na região conhecida como Buritis, próximo a comunidade de Vila Cardoso, distrito de Porto Esperidião.

A equipe volante do Gefron realizava bloqueio policial na estrada vicinal na região conhecida como Buritis, próximo a comunidade de Vila Cardoso, distrito de Porto Esperidião, quando avistaram um caminhão em alta velocidade seguindo sentido a Bolívia.

Ao se aproximar do bloqueio foi sinalizado para o condutor parar, mas este desobedeceu e ainda jogou o caminhão em direção aos policiais.

Diante dos fatos foi realizado acompanhamento e posteriormente dois suspeitos saíram em fuga a pé no meio a mata fechada. Sendo que o passageiro ao sair ainda efetuou dois disparos contra a equipe policial.

Foi realizada checagem ao caminhão Ford 1317 de cor prata e placa NTX-3521 de Várzea Grande, e constou ser produto de roubo na última quarta (04), por volta das 18 h, em Várzea Grande.

Vale ressaltar que a vítima ficou em cárcere privado desde as 18:00 horas da última quarta(04), e conseguiu escapar somente nesta manhã de quinta(05), quando chegou na Delegacia de Porto Esperidião e registrou a ocorrência.

Após realizada a checagem, os Operadores de Fronteira, com objetivo de localizar os suspeitos foragidos intensificaram as buscas e por meio de técnicas de rastreamento na mata, por volta das 12 h. Já em uma mata bem na divisa do Brasil com a Bolívia, foi abordado um adolescente de 17 anos, a pé que tinha diversas escoriações e estava muito nervoso, durante entrevista policial o mesmo confessou ser o motorista que estava conduzindo o caminhão e que junto com ele estava outro menor e objetivo dos mesmos era levar o caminhão para Bolívia.

Ainda após busca pessoal ao adolescente foi apreendido em sua carteira uma porção de cocaína e uma porção de maconha, ainda cerca de R$ 111, 00 em dinheiro. Diante dos fatos o adolescente foi encaminhado para Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Porto Esperidião para as providências que o caso requer.

Ação

A operação foi deflagrada na quarta(04) e conta com cerca de 60 policiais, sendo 39 deles novos integrantes recém-formados pelo Curso de Policiamento de Fronteira (Cpfron), realizado em novembro do ano passado. “O objetivo é combater os crimes relacionados a roubo e furto de veículos e principalmente ao tráfico de drogas” explica o coordenador da atividade, major PM Luiz Marcelo. (Com Assessoria)