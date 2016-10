Gêmea sobrevivente de acidente tem traumatismo craniano e está na UTI

Reprodução Carro conduzido pela servidora do Detran que colidiu com carreta ficou destruído

A bebê de dois meses que sobreviveu a acidente ocorrido ontem (24), que matou os pais e o irmão gêmeo, teve pequena melhora no quadro de saúde. Nesta manhã, ela permanece estável na ventilação pulmonar e com necessidade de drogas vasoativas. Foi diagnosticado um quadro de traumatismo no crânio, mas sem indicação para cirurgia, conforme informações da assessoria do Hospital e Pronto-Socorro de Várzea Grande, onde está internada na UTI Neonatal.

A paciente continua sedada e mantida em coma induzido. Nas próximas 48 horas a equipe médica vai retirar a sedação aos poucos para a paciente reagir e começar a respirar.

O acidente de ontem entre uma carreta e um Corolla deixou três mortos e o bebê ferido, na BR-364. Com o impacto, a carreta pegou fogo. A motorista do carro de passeio, servidora do Detran, Elaine Arantes Greselle, de 28 anos, e um dos bebês faleceram na hora. O esposo, Marcilinio Arantes Neto, morreu à caminho do hospital.

O veículo de passeio perdeu o controle e invadiu a pista contraria, atingindo a carreta que tombou e queimou completamente. O motorista saiu ileso.

O pai da servidora, Luiz Greselle, disse ontem que o casal voltava de Denise (a 208 km de Cuiabá), onde tinha passado o fim de semana com os filhos. Os gêmeos eram os primeiros filhos do casal. As vítimas moravam em Várzea Grande. "Eu e minha esposa não sabemos nem o que falar nesse momento. Estamos com o coração partido”, fala emocionado.

Elaine era servidora do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), que emitiu uma nota lamentando a morte da funcionária. A assessoria do órgão ainda informou que uma psicóloga da instituição deve prestar apoio à família da vítima e aos colegas de trabalho dela.

