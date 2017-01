Gestante passa mal e sai de hospital sem bebê; gravidez seria psicológica

. Mulher grávida de 23 ano foi ao hospital de Várzea Grande após sangramento

Uma mulher de 23 anos deu entrada no Hospital Santa Rita em Várzea Grande após sentir fortes dores. Ela estaria grávida de nove meses, mas, segundo o boletim de ocorrência, o hospital desconfia que a gravidez seja psicológica.

O caso foi registrado como lesão corporal, segundo o boletim de ocorrência, L.A.C.M. foi à unidade de saúde por conta de sangramentos, após ser atendida, recebeu a recomendação de voltar para casa. No documento da polícia não há relatos se a mulher ficou inconsciente no hospital.

O caso aconteceu em 3 de janeiro. Sentindo fortes dores e sangramento, a mulher foi atendida por um médico, que, por estar saindo do plantão, passou a paciente para sua colega de trabalho, alertando que L.A.C.M. 23 anos estaria grávida de nove meses e já medicada.

Conforme relatos do B.O 2017.4834, o hospital particular desconfia de gravidez psicológica, entretanto a mulher e o marido, que é integrante do Corpo de Bombeiros, afirmam que ela estaria fazendo pré-natal desde março. O caso será investigado pela Delegacia da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande.

Laudo divergente

Novamente com dores, o casal voltou ao médico. Desta vez, no Hospital Jardim Cuiabá. Nesta unidade, segundo relato do boletim, a médica Marcela Oliveira Meira disse que a paciente teria passado por um parto forçado.

O entrou em contato com a vítima, que relatou ter todos os exames, que realizou todo o pré-natal e que, inclusive, o bebe era um menino.

Outro lado

A reportagem entrou em contato com o hospital Santa Rita, que informou que vai emitir nota mais tarde.

Às 12h - Médico que atendeu paciente relata como foi procedimento

O médico Celso Firmo Rodrigues foi quem atendeu a paciente no dia 3. Ele afirm que foi chamado para realizar uma avaliação na mulher que apresentava sintomas de gravidez e sangramento. Ele explica que L.A.C.M não tinha sintomas de gravidez. “Estava com abdome flácido e não tinha nenhum sinal de que teve algum parto forçado”, relata ao .

O Ginecologista esclarece que os exames apresentados pela paciente com data de 29 de dezembro, apontaram que ela não estava grávida. “Ela trouxe uma ultrassom de abdome total e uma ultrassom transvaginal, e em nenhum deles ela estava grávida. Solicitei que ela me trouxesse os outros exames, mas, até o momento, nenhum foi entregue”, explica.