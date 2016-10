Governo manda prender de sargento aposentado flagrado com arma

O governador Pedro Taques determinou que o tenente aposentado da Polícia Militar Jorge Lima Magalhães fique preso por 30 dias por porte de arma sem registro. A decisão foi publicada no Diário Oficial que circula hoje (4).

Segundo a publicação, o tenente era investigado pelo Conselho de Justificação desde 2015, a pedido do então comandante-geral da PM, Zaqueu Barbosa. Na época, o tenente alegou desconhecer a necessidade da arma ser registrada.

Em seu despacho, o governador afirma que ficou clara “a inexigência de responsabilidade do tenente, em relação à conduta de portar arma de fogo sem registro, até mesmo porque a natureza de sua atividade profissional exigia conhecimento acerca da referida prática”.

Ficou entendido que, embora não configure crime militar, a conduta do policial transgrediu a legislação comum, bem como um decreto estadual de 1978, que aprovou o Regulamento Disciplinar da PM-MT.

“Diante do exposto, e atento à recomendação exarada pela Procuradoria-Geral do Estado, decido pela aplicação da pena de 30 dias de prisão ao 1º Tenente R.J.L.M., em razão das transgressões disciplinares”, diz trecho do decreto assinado por Taques.