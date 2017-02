Grávida é raptada em Rondonópolis e deixada em Cuiabá sem a criança

Uma mulher de 36 anos, que estaria grávida, alega que foi seqüestrada em Rondonópolis no último dia 7 e deixada em Cuiabá, na segunda (13). Segundo o boletim de ocorrência (2017.54272), a mulher teve o parto forçado e o bebê raptado.

A vítima foi encontrada pelo marido e a irmã no Terminal Rodoviário do Coxipó, em Cuiabá. Policiais do Grupo de Apoio Bravo do 9º Batalhão da PM atenderam a ocorrência de sequestro. O esposo da vítima relatou que no último dia 7 a deixou em frente à Santa Casa de Rondonópolis para ganhar o bebê, já que tinha marcado horário para o parto, e em seguida foi para o trabalho.

Reprodução GCCO investiga se caso de grávida sequestrada em Rondonópolis procede. Mulher será ouvida

Conforme informações, em certo momento a mulhera estava sozinha quando se aproximou uma senhora loira, de boa aparência, que se identificou como Laura, e começou a conversar com a vítima. Na ocasião, Laura questionou a gestante sobre o sexo do bebê e se seria parto normal ou cesariana. Em seguida, apareceu um casal no qual a vítima não se recorda os nomes, mas explica que era conhecido de Laura. Após algum tempo, o casal perguntou se a vítima e a mulher queriam água.

A vítima conta que um homem trouxe água e ela ingeriu, e que depois disso sentiu sonolência. Ela se recorda apenas de ter falado para Laura que não estaria passando bem, momento em que foi pedido para se levantar.

A gestante ainda se recorda que foi colocada deitada dentro de um carro, estilo Fiat Doblo, e depois desse fato acordou em uma residência na qual não sabe o endereço. Os sequestradores abriram o portão e a levaram até um quarto com equipamentos médicos.

Consta no boletim de ocorrência que eles a colocaram em uma maca e induziram ao parto normal. A mulher relata que após o parto, sob ameaça de que não teria o filho, os sequestradores a fizeram ligar para o marido e dizer que houve complicações no nascimento da criança e, por isso, teriam que ir até Cuiabá.

Os sequestradores mantiveram a vítima em cárcere durante a semana, sábado (11) e domingo (12), quando foi libertada na segunda (13) em frente ao supermercado Fort Atacadista, na Capital. Abandonada, sem saber onde estava, ontem (14) ela conseguiu entrar em contato com o marido, que se deslocou para Cuiabá e acionou a Polícia Militar.

A mulher foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no entanto, a médica plantonista orientou os policiais a levarem para o IML a fim de se realizar os procedimentos adequados, tendo em vista que qualquer intervenção irregular poderia afetar as investigações.

Entretanto, a vítima se recusou a passar por exame de corpo de delito, alegando que no IML só tinha médico homem. O caso é investigado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), sob o delegado Flávio Stringuetta. Ele afirmou ao que ainda não tem a confirmação dos fatos e que apura se toda a situação procede.

Segundo o delegado, a mulher realizou na manhã desta quarta (15) o exame de corpo de delito e até o final da tarde será ouvida na GCCO, para prestar esclarecimentos. O bebê não foi localizado.