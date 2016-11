Grupo que assaltou casa de vereador é preso; suspeitos são de Brasília

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão de quatro pessoas oriundas de Brasília (DF), em Confresa (1.160 km de Cuiabá). O trabalho integrado decorreu de investigação para apurar assaltos, ocorridos nas mesmas circunstâncias e características, com emprego de violência e grave ameaça. Em um dos casos, os suspeitos roubaram a casa de um vereador de Porto Alegre do Norte.

Dois dos presos, autores de pelo menos dois roubos, sendo um em Confresa e outro em Porto Alegre do Norte (125 km de Cuiabá), estavam com mandados de prisão em aberto. Alexandre Pereira da Silva, Leonardo Diniz Lucena, e Cassiano Franciney Santos, foram autuados em flagrante por roubo, corrupção de menor e porte ilegal de arma. O menor D.S.V. responderá ato infracional análogos aos mesmos crimes.

Eles foram presos em uma casa em Confresa. No local, foram apreendidas as armas utilizadas nos roubos e vários pertences das vítimas. Um dos roubos ocorreu em 14 de novembro, em Porto Alegre do Norte. Os suspeitos armados e truculentos renderam a família de um vereador e subtraíram vários pertencentes da residência, além de dinheiro e o veículo da vítima.

Dez dias depois, outro roubo foi praticado pelos suspeitos em Confresa. Com o mesmo “modus operandi”, os bandidos renderam outra família. As investigações apontam que os criminosos escolhiam as casas que estavam com os portões abertos. Os presos praticavam os roubos usando um revólver calibre 38, e um simulacro de pistola.

Conforme o delegado de Confresa, Marcello Maidame, após surpreender as vítimas dentro dos imóveis, as autores as amarravam e subtraiam todos os objetos das casas, inclusive alimentos. “No crime realizado em Confresa, houve disparo de arma de fogo contra uma das vítimas que tentou reagir ao roubo”, destacou.

Em levantamento, os policiais descobriram que os envolvidos são da capital do Distrito Federal, e estavam na região exclusivamente para realizar as ações criminosas. Dois dos presos estavam com os pedidos de prisão decretados no Distrito Federal, por roubos cometidos em Brasília.

“A prisão dos autores foi resultado do empenho e dedicação dos investigadores e escrivães de polícia, que juntamente com os policiais militares não mediram esforços para combater a violência e criminalidade na região”, agradeceu o delegado de polícia de Confresa.