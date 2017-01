Guaxebas são presos em Colniza com armas e munições após morte

PJC Armas foram apreendidas em poder de seguranças de fazenda, conhecidos como Guaxebas

Uma ação conjunta envolvendo forças de segurança do município de Colniza prendeu em flagrante o autor de um homicídio brutal na quinta (12) na zona rural do município. No local da prisão foram recuperadas armas de fogo, munições, roupas camufladas, e detidos outros 03 criminosos que vão responder por associação criminosa, posse irregular de arma de fogo de uso restrito, e também de uso permitido.

A Polícia Judiciária Civil de Colniza foi acionada para atendimento do homicídio que vitimou Sirco Bento Guilherme, conhecido como Calango, 39. O corpo da vítima foi encontrado degolado e apresentava 17 facadas no tórax.

Em investigação preliminar foi constatado que o autor do homicídio tratava-se de Natrislanio Rodrigues Ferreira, 25, conhecido como Rodrigo. Restou apurado que o homicida trabalhava em uma fazenda conhecida e temida na região em razão de eventual poder bélico dos “seguranças” da propriedade, que em ocasião anterior teriam realizado desapropriação na área se passando por policiais, usando roupas camufladas e agindo com truculência.

De imediato, a equipe da Polícia Civil composta pelos investigadores Jeovanio, Robenilson, Roberto e Kester solicitou apoio da Polícia Militar e Sistema Penitenciário (Sispen), sendo prontamente atendidos, para diligenciar até a fazenda e efetuar a prisão em flagrante do suspeito.

A ação conjunta das forças de segurança se deslocou até a fazenda, parando a cerca de 7 km dentro de mata virgem e pastagem, até chegar na propriedade.

Prisões

Chegando ao local, os "guaxebas" - como são conhecidos os seguranças da fazenda - estavam efetuando disparos em treinamento com armas, quando foram surpreendidos pela polícia e rendidos. Não houve confronto e ninguém se feriu.

Foram presos Gilberto Costa, 47, Thiago Batista, 22, Hélio Costa, 37, e Natrislanio. Eles vão responder por posse de arma de fogo de uso restrito, posse de arma de fogo de uso permitido, e também por associação criminosa. Além disso, em desfavor de Hélio, havia mandado de prisão em aberto.

O suspeito Natrislânio foi autuado também em flagrante pelo homicídio de Sirco – ele já é investigado por outro homicídio em 2011.

O delegado Vinícius de Assis Nazário, de Aripuanã, que responde temporariamente por Colniza, vai representar pela conversão do flagrante de Natrislanio em preventiva.

Apreensão

Foram apreendidas 07 armas longas, sendo um rifle .22, uma espingarda 16 de dois canos, duas espingardas calibre 20, duas espingardas calibre 28, uma calibre 32 de dois canos, mais de 50 cartuchos intactos, além das roupas camufladas que usavam para se passarem por polícia, e desapropriar a área. (Com Assessoria)