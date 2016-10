Homem agride companheira e um menor no Jardim Leblon em Cuiabá

Um caso de violência doméstica foi atendido pela Polícia Militar por volta das 18h deste sábado (15), no Bairro Jardim Leblon, em Cuiabá. O suspeito J.G.S, de 25 anos, é acusado de tentar agredir E. S. N, de 44 anos, e o filho dela N.H.S, de 12 anos.

No local, a vítima relatou aos policiais que vinha tentando romper o relacionamento com o suspeito, mas que J.G.S não aceitava o provável fim. A mulher não tem filhos com o suspeito.

Ontem, quando os dois começaram a discutir, o suspeito partiu para agressão física e com um pedaço de madeira desferiu golpes contra o braço do filho da vítima. Na sequência, J.G.S com um canivete desferiu diversos golpes em direção da então companheira.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito quebrou objetos do interior da casa, como TV e um rack. Na discussão, ele também se feriu. Os dois foram levados para a Upa Morada do Ouro para receberem atendimento médico. O caso foi registrado na Central de Flagrantes. O suspeito não foi algemado, porque teve lesão na mão direita, causada no momento em que agredia a vítima.