Homem ameaça esposa com faca e é preso; acusados de roubos flagrados

Reprodução Polícia apreende 6 abraçadeiras e 1 pistola 765

José Soares Santana, 55 anos, foi preso após agredir e ameaçar a mulher e os dois filhos com uma faca de cozinha na noite deste domingo (2), no bairro Planalto, em Cuiabá. Alcoolizado, o homem ainda ofereceu resistência no momento da prisão e atacou um dos policiais com um cabo de vassoura quebrado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica. No local, a equipe foi informada pela mulher do suspeito, A.S.S, 46, que o marido havia lhe atingido com um chute, passando então a fazer ameaças a ela e aos filhos, investindo contra eles com a faca.

Com a chegada dos profissionais, que o encontraram com a arma na mão, o homem teria ficado ainda mais nervoso, afirmando que se tentassem prendê-lo, ele a usaria. Diante da situação, os policiais tentaram dialogar com o suspeito, que não se acalmou, fazendo com eles usassem de força física para imobilizá-lo e desarmá-lo.

Neste momento, José partiu para cima de um dos PMs, o atingindo com várias pauladas. Em seguida ele foi algemado, e, durante a resistência, chegou a bater a cabeça contra uma parede, ocasionando corte na região.

Mesmo na presença dos polícias, o suspeito, bastante exaltado, manteve as ameaças, inclusive, contra a filha, que segurava um bebê de colo. O suspeito e sua família foram encaminhados à Central de Flagrantes para a tomada de providências cabíveis. Ele responderá pelos crimes de ameaça e injúria.

Outro caso

Dois rapazes, Luciano Venancio Crispim, 21 anos e Joaquim Junior Martinez de Andrade, 22 anos, foram presos no início da noite de domingo (02), no bairro Centro Sul, em Cuiabá. Segundo as informações, a dupla estava armada e levava consigo algemas de plástico e uniformes de empresas. Eles são suspeitos de praticar diversos roubos com o mesmo modus operandi pela região.

Conforme as informações do Boletim de Ocorrências, populares acionaram a Polícia Militar após verem dois homens suspeitos e com arma de fogo na região. Durante rondas, os criminosos foram localizados e ao avistar a chegada da viatura jogaram um objeto embaixo de um carrinho de lanches.

Durante a revista, foram encontradas seis abraçadeiras de plástico (algemas). Quando os militares verificaram embaixo do trailer, acharam uma pistola calibre 765, com três munições intactas. Ainda na abordagem, a dupla começou a entrar em contradição em relação ao que estariam fazendo no local.

Além disto, os dois suspeitos utilizavam uniformes de empresas por cima das roupas no momento da abordagem. Durante checagem, os policiais descobriram que Luciano tem diversas passagens por roubo e furto.

Viaturas tem recebido constantemente informações de várias vítimas de roubo na região que durante a ação dos criminosos são imobilizadas com o uso de algemas de plástico. A dupla foi encaminhada para a Central de Flagrantes.