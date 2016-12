Homem armado estupra menor em Cuiabá; crime aconteceu no CPA

Gilberto Leite/Rdnews A Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança invetiga o caso

Uma menina de 16 anos foi violentada e ameaçada de morte por um homem no bairro CPA II, em Cuiabá. A vítima relatou que a violência ocorreu quando ela estava retornando da casa de uma amiga, na noite desta segunda (12).

O criminoso, segundo a menor, estava com uma arma de fogo e fugiu após se assustar com a aproximação de pessoas.

No boletim de ocorrência consta que a Polícia Militar foi acionada por enfermeiros da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Morada do Ouro, para onde a jovem foi levada por moradores, após pedir socorro.

Os militares se deslocaram até a unidade médica para atender a ocorrência e ouviram a jovem. Ela relatou ter saído da casa de uma amiga pela rua Acre, quando foi abordada pelo homem de estatura mediana, moreno com uma arma em punho.

Sob ameaça de morte, a adolescente foi obrigada a ir até um terreno baldio e fazer sexo oral e ter conjunção carnal com o criminoso, que só a liberou quando avistou pessoas se aproximando do local.

Ainda de acordo com a jovem, o homem disse que se ela olhasse para trás ele iria atirar nela. A vítima conseguiu ajuda de moradores e foi levada até a unidade médica. Após ser liberada, ela acompanhou os PMs até a 2ª Delegacia do Carumbé e registrou a queixa. A Deddica investiga o caso.