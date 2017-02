Homem bate em árvore em avenida de VG, mas tem só ferimentos leves

Bombeiros Acidente ocorrido neste domingo em Várzea Grande

Um homem ficou ferido após bater com o carro em uma árvore na avenida Julio Campos, em Várzea Grande, no início da manhã deste domingo (26). A vítima ficou presa nas ferragens, teve ferimentos no rosto e em uma das mãos e foi encaminhada ainda consciente para o Pronto-Socorro de Várzea Grande.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada como Celso Bezes da Silva. O acidente aconteceu por volta das 5h30 nas proximidades do Trevo do Lagarto. O homem pode ter dormido ao volante, segundo a Corporação.

O Samu foi o primeiro a chegar no local para atender o homem, mas teve que esperar a chegada dos bombeiros para realizarem a retirada de Celso das ferragens. Por causa do impacto da batida, foi necessário o uso de equipamentos específicos para realizar a retirada do acidentado de dentro do carro.