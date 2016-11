Homem bêbado causa acidente com morte foge, mas é preso em seguida

Assessoria Uma pessoa morreu no local

Acidente envolvendo os veículos Volvo e uma Toyota Hilux, na BR-364, em Jaciara (a 140 km de Cuiabá), deixa um morto. O acidente ocorreu por volta das 22h30, de domingo (13). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete bateu na traseira de uma carreta. O motorista, de 39 anos, que dirigia a caminhonete, estava embriagado. A pessoa que morreu era passageira da caminhonete.

A PRF relata que o motorista da caminhonete tentou uma ultrapassagem, não conseguiu completar a manobra e bateu na carreta ao tentar voltar para a pista. O condutor da caminhonete fugiu do local logo após a batida, no entanto, foi preso a 5 km do acidente.

Os policiais rodoviários perceberam que o suspeito estava com visíveis sinais de embriaguez. O motorista fez o teste do bafômetro, que apontou que ele estava com 0.386 dc/l de álcool no sangue.

O motorista da carreta não teve nenhum ferimento. O passageiro da caminhonete não foi identificado, pois não estava com documentos. Ele deve responder por embriaguez ao volante e homicídio doloso (quando há intenção de matar), além da fuga do local do acidente.