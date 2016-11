Homem cai de burro e não resiste ao ser esmagado pelo peso do animal

Um vaqueiro identificado como Fábio Mendonça de Oliveira, de 30 anos, morreu após ser esmagado por um burro. O acidente foi registrado em Pedra Preta (a 208 km de Cuiabá). A tragédia ocorreu na segunda (31), em uma fazenda da região.

A vítima teria perdido o equilíbrio e caído da cela. Na sequência, foi esmagado pelo peso do animal. Com a queda e o peso do burro, o vaqueiro não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo foi localizado por colegas, encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade e posteriormente liberado para sepultamento.