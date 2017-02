Homem com mandado em aberto por estupro é preso em terminal

Um homem com mandado de prisão em aberto por estupro foi preso neste sábado (25) no terminal de ônibus do CPA 3.

Segundo informações da polícia, a guarnição foi acionada via Ciosp para averiguar uma situação no terminal onde um senhor estaria seguindo o suposto molestador por nome José Crispim da Conceição Rodrigues.

O denunciante aguardou a polícia em frente ao CISC Planalto. No local, a polícia constatou que realmente o indivíduo tinha um mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a central de flagrante e posteriormente encaminhado para a autoridade competente.