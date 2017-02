Homem com tornozeleira é morto a golpes de faca em Várzea Grande

Um homem que utilizava tornozeleira eletrônica foi morto a facadas na noite de ontem, às 23h, no bairro Jardim Glória 1, em Várzea Grande. A vítima tinha perfurações no tórax - próximo ao pescoço - e seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Aucidines dos Santos Faustino, tinha 45 anos e era natural de Tesouro. Apesar de morar no bairro, as pessoas que estavam próximas ao local do crime afirmaram não conhecer o homem.

O atendimento da ocorrência foi realizado por policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Ao chegar na região onde o fato aconteceu, os investigadores encontraram o homem já sem vida e caído no chão. Um inquérito para apurar o crime será aberto e as investigações serão conduzidas pela delegada Ana Cristina Feldner, que era plantonista no dia do crime.

No momento do fato, de acordo com testemunhas, o homem estava acompanhado de outras pessoas. Nenhuma delas, porém, foi encontrada pela polícia. As pessoas que foram ouvidas previamente deverão ser intimidas para depor.