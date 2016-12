Homem de 28 anos, morre após ser esfaqueado durante briga em bar

Reprodução A Polícia Civil foi comunicada sobre a morte e o caso será pela DHPP



Edson Mauro de Oliveira, 28 anos, morreu no pronto socorro de Várzea Grande após ser esfaqueado numa briga de bar localizado no bairro Jardim Ouro Verde, na noite deste domingo (4). O assassinato, segundo testemunhas, foram cometidos por três homens que fugiram.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local por volta das 18h ao ser acionada por clientes. Os policiais ouviram das testemunhas, que um homem conhecido como “Maurinho” havia acabado de ser esfaqueado durante uma briga e precisou ser levado ao pronto-socorro por um amigo.

Os populares também informaram aos PMs que os três envolvidos nas agressões a vítima estão sempre no bar. Eles são conhecidos no local como “Nenê”, “Val” e “Cabelo”. Com as características dos suspeitos, os policiais saíram em rondas pela região, porém os homens não foram localizados.

Logo em seguida, a PM seguiu até a unidade médica e foi informada de que a vítima não havia resistido aos ferimentos. O amigo que levou o rapaz esfaqueado ao hospital contou aos policiais que todos os envolvidos na briga são conhecidos, mas não soube informar o motivo da confusão.

A Polícia Civil foi comunicada sobre a morte e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).