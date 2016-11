Homem é acusado de abusar da neta de 10 anos e ameaçá-la de morte

O J. R. F, 56 anos, foi denunciado à Polícia Civil por, supostamente, abusar sexualmente de sua neta de 10 anos. O crime aconteceu no bairro Cidade Alta, em Cuiabá. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a menina relatou à polícia que o avô passou a mão em suas partes íntimas, enquanto ela brincava.

A menina ainda teria sido ameaçada pelo acusado, que disse que a mataria caso ela contasse para a mãe. A menor relatou também que o avô ainda a chantageou dizendo que não lhe daria mais brinquedos, caso ela contasse para alguém sobre os abusos cometidos.

A denúncia foi registrada no Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc), do bairro Planalto, em Cuiabá. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica).

Outro Caso

Na última terça (22), o traficante J.G.P., 25, foi acusado de abusar sexualmente da filha de apenas dois anos, também no bairro Cidade Alta.

A denúncia partiu de uma testemunha, que procurou a Polícia Civil dizendo que J. trafica drogas no bairro e teria feito sexo oral na filha de dois anos. A testemunha aponta que a mãe, identificada apenas como “Jaqueline”, é acusada de abandonar os filhos de dois anos e de quatro anos, para para fazer programas sexuais. As crianças ficariam na companhia de usuários de drogas e prostitutas.