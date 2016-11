Homem é baleado pela PM após manter dono de loja como refém

O suspeito Adilson João dos Santos, 23 anos, foi baleado pela Polícia Militar durante um assalto onde, junto com Geferson João dos Santos, 23 anos, ele mantinha sob a mira de uma arma o proprietário de loja de roupas, no bairro Tijucal, região do Coxipó, em Cuiabá. O crime ocorreu na madrugada desta segunda (7).

O assalto aconteceu por volta de meia-noite, quando a dupla, com o apoio de outro homem que estava em um carro, rendeu a vítima que estava entrando na casa onde mora, que fica nos fundos da loja. De posse de uma arma, os bandidos entraram na residência anunciando o assalto à filha do comerciante.

Uma equipe policial, que fazia rondas pela região, notou a movimentação estranha e parou com a viatura em frente ao comércio. O veículo, que dava apoio aos criminosos, saiu em alta velocidade assim que a viatura parou e os PMs entraram no estabelecimento. Os dois bandidos ainda estavam com as vítimas rendidas.

Os policiais anunciaram a prisão dos dois homens, porém Adilson acabou indo com a arma em punho para cima dos policiais, que efetuaram um disparo em sua perna. Ferido, ele foi detido, junto com o comparsa.

Os policiais encaminharam o criminoso baleado até o pronto-socorro, onde ele permaneceu internado sob escolta. Já o seu comparsa foi encaminhado até a central de flagrantes e autuado pelo crime.