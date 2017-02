Homem é encontrado morto e amarrado em VG e DHPP investiga

Um homem identificado como Airton Ribeiro da Silva, de 39 anos, morreu supostamente em tentativa de roubo a uma residência no bairro Colinas Verdejantes, em Várzea Grande, na madrugada desta quinta (23). A vítima foi encontrada pela polícia caída e amarrada.

Segundo a Polícia Militar, um dos moradores da casa acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informando que uma casa estava sendo invadida. Uma equipe foi até o local e encontrou o homem amarrado. A PM foi acionada e conversou com os agentes da PRF, que informaram ter orientado apenas as pessoas que estavam lá desamarrarem a vítima.

Os policiais rodoviários logo saíram, pois foram acionados para atender uma ocorrência de roubo de carga na rodovia BR-364. Logo em seguida, os militares entraram na casa e encontraram o homem inconsciente.

Uma equipe do Samu esteve no local e confirmou que a vítima estava morta. Ninguém soube explicar as causas da morte. Diante dos fatos, peritos da Politec acompanhados de policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) assumiram as investigações.