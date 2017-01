Homem é esfaqueado após brigar com 2 em bar em Barra do Garças

Francis Amorim de Barra do Garças

Faca usada para perfurar José Carlos, após briga

Um homem de 37 anos foi vítima de tentativa de homicídio na noite de terça (17), em Barra do Garças. José Carlos Marques Assunção estava bebendo em um bar no setor Campinas, quando se envolveu em uma discussão com três pessoas.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na companhia dos suspeitos quando começou um desentendimento entre o grupo. Na confusão, José foi atingido por dois golpes de faca no abdômen.

Testemunhas passaram as características dos envolvidos à PM, que conseguiu prender três acusados de praticarem o crime. Foram presos Leandro Toledo, de 27 anos, Luiz Carlos Souza, 31, e Lucas da Silva, 29.

Os três foram encaminhados ao plantão de flagrantes da Polícia Civil e indiciados por tentativa de homicídio. José Carlos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro municipal, onde passou por cirurgia.