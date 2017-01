Homem é esfaqueado no pescoço por suspeitos no Beco do Candeeiro

Um de homem 48 anos, identificado como J.C.O, foi esfaqueado no pescoço na madrugada, desta terça (3), por volta das 00h10, quando abria a porta de um bar, localizado próximo à avenida Tenente Coronel Duarte (Prainha), na região do "Beco do Candeeiro".

De acordo com boletim de ocorrência, a vítima foi surpreendia por dois indivíduos, sendo que um deles desferiu um golpe de faca contra J.CO. Segundo informações, os dois suspeitos fugiram do local.

A Polícia Militar foi acionada por uma testemunha que viu a tentativa de homicídio. J.C.O foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Cuiabá pelo Samu, que também realizou atendimento médico no local do crime. Os suspeitos ainda foram presos.