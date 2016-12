Homem é espancado por populares após assaltar idosos na Capital e VG

Reprodução Wellington foi preso em Várzea Grande

Um homem ficou ferido após ser derrubado de uma motocicleta e ser linchado por populares minutos depois de assaltar uma idosa e tentar cometer outro assalto em um idoso, no bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande, na noite deste domingo (11).

conforme o 4° Batalhão da Polícia Militar, o Wellington Gonçalo Pereira estava na garupa quando conseguiu roubar a bolsa de uma idosa no centro da Capital.

A vítima acionou a PM e relatou que um dos bandidos estava usando uma camisa do Flamengo. Equipes policiais saíram em rondas e em poucos minutos receberam a informação de que um homem usando a camisa do mesmo time havia sido derrubado de uma moto e linchado depois de tentar assaltar outro idoso no Jardim Paula II.

Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito com bastante ferimentos no rosto tentando se esconder em um terreno baldio. Testemunhas relataram ainda que o comparsa do rapaz conseguiu fugir.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a central de flagrantes, onde permaneceu detido.