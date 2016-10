Homem é executado com 6 tiros em Cuiabá; polícia ainda sem suspeito

Ananias Aparecido Ferreira foi morto com seis tiros em sua residência, na segunda (3), no bairro 1º de Março, em Cuiabá. Conforme o boletim de ocorrência, Ananias, que não teve a idade revelada, recebeu a visita de um homem em um veículo Fox preto.

Segundo a Polícia Militar, os vizinhos disseram que em determinado momento, ouviram uma discussão e o barulho de cinco a seis tiros dentro da casa. Após os disparos, o criminoso entrou no veículo e fugiu do local.

Vizinhos acionaram a polícia, que esteve na residência e encontrou o corpo do homem. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e confirmou a óbito. A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) foi acionada e iniciou as investigações.

Os policiais afirmam que não há pistas de quem poderia ter cometido o crime.

Outro caso

O C.S. S., de 40 anos foi atingido no rosto por um disparo de arma de fogo, no final da tarde de segunda (3), no bairro Nova Esperança, na Capital

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado caído com um tiro no rosto. Como a vítima estava impossibilitada de falar, testemunhas chegaram a informar o possível autor do disparo. Em diligências, os policiais não encontraram o suspeito.

Já a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Pascoal Ramos. O caso será investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.