Homem é flagrado com ouro ilegal

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeito de transportar irregularmente cerca de 105 miligramas de ouro, nas proximidades do município de Nossa Senhora do Livramento (a 38 quilômetros de Cuiabá), na tarde deste domingo(04). Os policiais rodoviários encontraram o material embrulhado em um compartimento do veículo.

Segundo a PRF, o motorista disse que havia pegado o ouro em uma mineradora no Distrito de Cangas, localizado no município de Poconé. Ele informou ainda que a mineradora possuía autorização para extração de metais preciosos. Devido a isso, os policias solicitaram que apresentasse a documentação na Unidade Operacional da PRF.

Após checagem dos documentos constatou-se a permissão da empresa havia vencido em janeiro deste ano. O condutor apresentou um contrato particular de parceria para exploração, produção e extração do ouro, mas não constava o registro do documento no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e na Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) autorizando a lavra.

Ele foi preso e responderá pelos crimes de usurpação de bem ou matéria-prima da união e executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem autorização. O acusado foi encaminhado à Polícia Federal em Cuiabá para as providências cabíveis. (Com Assessoria)