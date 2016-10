Homem é morto a tiros e mulher baleada dentro de casa em Confresa

Francis Amorim De Barra do Garças

Um homem foi morto a tiros e a mulher baleada na madrugada desta quarta (26), em Confresa (a 1.168 km de Cuiabá). Edson Damaceno, de 30 anos, foi alvejado por diversos disparos dentro da residência localizada no setor Sul, na cidade. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, Edson e a mulher, que não teve a identidade revelada, estavam dormindo quando foram surpreendidos pelo assassino, que invadiu a casa e efetuou os disparos. Três teriam atingido o homem.

A mulher, segundo os policiais, foi alvejada por um tiro no braço e não corre risco de morte. O marido morreu no local. A Polícia Civil de Confresa instaurou inquérito para apurar a motivação do crime. Edson Damaceno tinha quatro passagens pela polícia por tráfico de drogas e uma tentativa de suborno a policiais.

Esse é o terceiro assassinato registrado em Confresa nos últimos 10 dias. Dois usuários de drogas, sendo um homem e uma mulher, foram mortos entre os dias 16 e 23 por suposto envolvimento com drogas. (Com informações da Agência da Notícia).