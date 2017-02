Homem é morto com golpe de faca; colega de trabalho suspeito do crime

Um homem identificado como Antônio Luiz Nascimento foi morto com um golpe de faca no peito, nesse sábado (25), no bairro Jardim Veneza, em Lucas do Rio Verde. O suspeito do crime é um colega de trabalho da vítima.

Antônio caminhava pela rua quando, de repente, um homem chegou em uma bicicleta e desferiu o golpe de faca em seu peito. O objeto teria atingido o coração da vítima. O suspeito fugiu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou Antônio para o hospital, porém ele não resistiu e morreu. A polícia realizou rondas, mas ninguém foi encontrado. A Polícia Civil investiga a versão apresentada.