Homem é morto na frente da filha ao reagir a assalto em salão em Cuiabá

Momento em que a polícia chega no salão de beleza

Um homem de 38 anos que trabalha com frete foi assassinado a tiros em frente a sua filha de 7 anos ao reagir a assalto dentro de um salão de beleza, no bairro Osmar Cabral, em Cuiabá, nessa quarta (30). O autor do disparo, que não conseguiu roubar nada, fugiu e até o momento não foi localizado pela polícia.

De acordo com o proprietário do salão, a vítima Clodoaldo de Andrade Leite levou a sua filha para cortar o cabelo e estava acompanhando a criança por volta das 21h30. O bandido usando capa de chuva entrou no estabelecimento armado anunciando o assalto, sendo bastante agressivo.

A vítima, preocupada com a filha que estava cortando cabelo foi para cima do bandido, que efetuou três disparos com a arma de fogo. Após os tiros, o criminoso fugiu correndo na chuva sem levar nada do salão.

Uma equipe do Samu logo foi acionada pelo dono do salão, mas o homem ferido já foi encontrado sem os sinais vitais pelos médicos socorristas.

Policiais militares que também foram acionados isolaram o estabelecimento até a chegada de peritos criminalistas, que constataram que os disparos atingiram a região do tórax e do abdômen. Os familiares do freteiro, comunicados pela PM, também estiveram no salão e pegaram a menina que estava bastante assustada.

O corpo do homem foi liberado pela Polícia Civil e encaminhado ao Instituto Médico legal (IML). Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) atenderam a ocorrência, mas por se tratar de um latrocínio (roubo seguido de morte), o caso seguirá sendo investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos.