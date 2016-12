Homem é preso acusado de estuprar enteada de 10 anos em Tangará

A Polícia Civil de Tangará da Serra prendeu o suspeito S.G.J, de 41 anos, que estava foragido da Justiça por suspeita de estupro de vulnerável. O acusado foi autuado em flagrante, na terça (6), durante ação da equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DDM).

Reprodução Menina de 10 anos era abusada pelo padrasto e temia pela morte da mãe caso o entregasse

O suspeito é acusado de cometer estupro de vulnerável contra a enteada de apenas 10 anos, que também era constantemente ameaça pelo envolvido. O homem também tem um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio praticado em Juína (a 735 km de Cuiabá).

A mãe da vítima procurou a Polícia Civil na manhã de terça, após flagrar o companheiro tentando abusar sexualmente da menor. A mulher relatou que estava dentro do quarto se arrumando, no momento em que os abusos ocorriam do lado de fora. Ela disse que nunca tinha desconfiado de nada.

Diante dos fatos, a menina foi atendida pela equipe psicossocial da DDM e contou que o suspeito havia acabado de tentar abusar novamente dela, com carícias nas partes intimas. Em depoimento prestado à delegada Liliane Soares Diogo, a menor afirmou que o autor sempre dizia que iria matá-la, caso ela contasse para alguém, fazendo gestos que cortaria o pescoço com uma faca.

“Além de outras ameaças, o suspeito falava que se um dia fosse preso, quando saísse da prisão iria matar mãe e filha”, comentou a delegada. Diante da gravidade dos fatos, a vítima foi submetida a exame de corpo de delito, sendo o laudo pericial constatado os crimes de violência sexual com conjunção carnal.

Em seguida, uma equipe de investigadores de polícia se deslocou até uma construção no bairro Jardim Paraíso, local de trabalho do suspeito, e realizou a prisão em flagrante dele. A DDM destaca a importância de denunciar esses tipos de crimes, pois trazem grandes prejuízos psicológicos para as vítimas. (Com Assessoria)