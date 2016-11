Homem é preso após bater carro roubado em caminhão em VG

Gustavo Pereira de Oliveira foi preso em flagrante após roubar um carro no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande, e colidir na traseira de um caminhão durante a fuga, nessa terça (1º). O bandido, que estava com uma arma, ainda tentou fugir correndo, mas os PMs o cercaram dentro de uma caminhonete.

De acordo com o 4° Batalhão, o homem estava junto com um comparsa e rendeu o proprietário do veículo o ameaçando de morte. Os dois bandidos fugiram em alta velocidade levando o carro, mas depararam com uma viatura da PM que estava na região. Os policiais iniciaram a perseguição até que o criminoso, que estava conduzindo o veículo, perdeu o controle e bateu na traseira de um caminhão que estava estacionado. Os dois bandidos ainda fugiram correndo.

Um deles acabou sendo cercado e detido ao entrar em uma caminhonete que estava parada. Já o comparsa conseguiu fugir. O veículo com parte da frente danificado foi rebocado por um caminhão guincho. A vítima esteve na delegacia reconhecendo o criminoso.