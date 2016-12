Homem é preso em flagrante pela PM ao tentar furtar agência Sicredi

Julia Munhoz/Rdnews Ao avistar os policiais, Wander Barbosa Sales, 20 anos, pulou o muro da agência



A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem que tentava furtar a agência bancária do Sicredi, no bairro Jardim Rio Preto em Tangará da Serra, na madrugada desta segunda(26).

A ação criminosa foi impedida por policiais militares do 19º Batalhão (7º Comando Regional), que foram acionados via 190 pela equipe de monitoramento da agência, que suspeitou de uma movimentação na parte interna.

Ao avistar os policiais, Wander Barbosa Sales, 20 anos, pulou o muro da agência, porém acabou capturado dentro de um matagal.

Wander ainda confessou que seu comparsa havia fugido no sentido oposto ao dele. Conforme consta no boletim de ocorrência (B.O), a dupla teria feito várias violações no interior da agência.

Houve a destruição do circuito interno e o furto de um revólver calibre 38 que pertencia ao segurança do local. Um carro celta de cor branca, que servia de apoio aos criminosos, também foi apreendido. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. (Com a Assessoria)