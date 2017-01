Homem é preso pela PM acusado por menina de 9 anos de estupro

Reprodução O caso será transferido para a Deddica, que investigará o caso de abuso

Um homem de 35 anos, morador do bairro Pedra 90, em Cuiabá, está sendo acusado de assediar e de ter estuprado uma menina de 9 anos no Residencial Santa Terezinha nos últimos dias.

A denúncia foi feita pela mãe da menor somente na noite deste domingo (22). O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.

A Polícia Militar, acionada pela mãe esteve na residência por volta das 22h e ouviu a denúncia de que o rapaz que trabalha em uma empresa que comercializa oxigênio vinha assediando a filha.

Durante a tarde, a garota contou ter sido abusada sexualmente.

A criança também confirmou o estupro a PM, que a encaminhou junto com a mãe até a Central de Flagrantes do bairro Planalto. As duas contaram o fato ao delegado plantonista e registraram a queixa.

O caso será transferido para a Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica), que investigará o caso.